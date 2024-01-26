Более 700 спортсменов примут участие в чемпионате России по самбо в Брянске

Турнир пройдет с 3 по 7 марта

ТАСС, 26 января. Чемпионат России по самбо пройдет в марте во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске, в нем примут участие более 700 спортсменов из 73 регионов РФ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В марте Брянск впервые проведет чемпионат России по самбо, это знаковое событие для всего брянского спорта. Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко соберутся более 700 спортсменов из 73 регионов нашей страны, которые будут отстаивать свое право называться сильнейшими в России", - написал он.

Глава региона в пятницу провел рабочую встречу с заслуженным мастером спорта России, десятикратным чемпионом мира по самбо, капитаном сборной страны Артемом Осипенко и заслуженным тренером России Сергеем Портновым, на ней обсуждалась подготовка к проведению чемпионата России.

По словам Богомаза, самбо в Брянской области занимаются более 1,1 тыс. человек. "Этот вид спорта формирует характер, развивает силу и выносливость. Соревнования всероссийского уровня - это отличный стимул для ребят, которые стали заниматься самбо совсем недавно, продолжать тренироваться и покорять новые вершины. Чемпионат России - это и шанс для опытных спортсменов повысить свой профессиональный уровень", - отметил губернатор.

Чемпионат России пройдет с 3 по 7 марта.