Янчук сравнил теннисиста Медведева с фениксом

В матче полуфинала Australian Open россиянин сумел победить немца Александра Зверева, проигрывая по ходу встречи со счетом 0-2 по сетам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев смог восстать из пепла, как феникс, в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представителя Германии Александра Зверева. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, обыгравшего первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча пройдет в воскресенье.

"Медведев сумел выбраться из небытия и, как феникс, восстать из пепла. По ходу игры больше шансов было у Зверева, но Медведев сумел проявить характер, а Зверев не сумел проявить должной активности. Даниил играл надежно, контратаковал и старался изо всех сил, его волевой настрой позволил выиграть третий сет, он поверил в себя. Как игрок Зверев более оснащен, имеет больше приемов, подачи у него более стабильные, но сегодня ему это не помогло" - сказал Янчук.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).