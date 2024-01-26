Олимпийский чемпион Угуев выиграл турнир Ивана Ярыгина по борьбе в весе до 57 кг

В финальной схватке он победил соотечественника Мусу Мехтиханова

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заур Угуев стал победителем турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Красноярске.

В финальной схватке Угуев победил соотечественника Мусу Мехтиханова со счетом 4:1. Бронзовые медали завоевали россиянин Ахмед Идрисов и узбекистанец Гуломджон Абдуллаев.

В весовой категории до 61 кг победителем стал чемпион мира 2021 года россиянин Абасгаджи Магомедов. Второе место занял его соотечественник Муслим Мехтиханов, бронзовыми призерами стали россиянин Кежик Монгуш и Сардор Рузимов из Узбекистана. В весовой категории до 70 кг победу одержал россиянин Курбан Шираев, вторым стал его соотечественник Иналбек Шериев. Бронзовые медали выиграли россиянин Айсен Потапов и Магомед Ханиев из Азербайджана.

В соревнованиях женщин в весовой категории до 55 кг золото выиграла Хулан Батхуяг из Монголии, второе место заняла ее соотечественница Отгонтуя Баянмунх. Бронзовыми призерами стали россиянка Александра Скиренко и еще одна представительница Монголии Болортуя Бат-Очир. Россиянка Александра Сидельникова выиграла соревнования в весовой категории до 59 кг. Второе место заняла Сумия Эрденечимег из Монголии, бронзу выиграли россиянка Светлана Липатова и представительница Киргизии Кальмира Билимбекова.

В весовой категории до 65 кг победу одержала россиянка Динара Кудаева, второе место заняла ее соотечественница Амина Танделова. Бронзовые медали завоевали еще одна россиянка Елизавета Петлякова и Энхджин Тувшинджаргал из Монголии.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.