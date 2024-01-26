Поздняков: CAS вынесет вердикт по апелляции Олимпийского комитета России позже

ТАСС, 26 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, которое было наложено Международным олимпийским комитетом (МОК), позже. Об этом в Telegram-канале сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

В пятницу состоялись слушания в CAS по данному делу.

"Решение по нашему иску к МОК об отмене временного отстранения ОКР будет вынесено позже, сегодня состоялись слушания. Никаких иллюзий не питаем, так как существующая сейчас система управления в CAS не дает нам оснований полагаться на его беспристрастность. Но, как уже говорилось ранее, мы следуем сейчас установленной процедуре, которую необходимо пройти, чтобы добиваться справедливости в дальнейшем. Заодно посмотрим на оперативность Лозаннского арбитража в этом деле на фоне того, что другие поданные нами иски ждут вынесения решений уже больше года", - написал Поздняков.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получили ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. 28 февраля 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено.