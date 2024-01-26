СКА в пятый раз обыграл ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41).

СКА и ЦСКА в пятый раз встретились в текущем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все пять встреч.

Петербургская команда набрала 77 очков после 56 матчей и вышла на 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком в 55 играх располагается на 7-й строчке. В следующем матче СКА 29 января примет ярославский "Локомотив". ЦСКА 28 января на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 56 32 2 3 1 2 16 181-113 77 2 Локомотив 55 30 5 1 3 1 15 144-110 76 3 Динамо М 55 27 6 3 1 3 15 174-129 76 4 Спартак 56 29 3 0 4 4 16 192-160 72 5 Торпедо 55 25 5 2 3 1 19 157-137 68 6 Северсталь 55 24 0 4 3 4 20 165-151 63 7 ЦСКА 55 25 2 1 0 5 22 155-131 61 8 Динамо Мн 55 19 5 1 2 3 25 145-148 55 9 Сочи 56 14 1 3 0 6 32 137-211 42 10 Витязь 55 12 3 2 4 3 31 114-188 41 11 Куньлунь РС 56 9 4 4 2 4 33 123-192 40