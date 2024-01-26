26 января, 18:48
КХЛ

СКА в пятый раз обыграл ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

Артем Земченок (СКА) и Максим Мамин (ЦСКА) . Петр Ковалев/ ТАСС
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Артем Земченок (СКА) и Максим Мамин (ЦСКА)
© Петр Ковалев/ ТАСС
Антон Слепышев (ЦСКА) и Никита Серебряков (СКА)
© Петр Ковалев/ ТАСС
Иван Федотов (ЦСКА) и Сергей Толчинский (СКА)
© Петр Ковалев/ ТАСС
Борна Рендулич (СКА), Константин Окулов (ЦСКА) и Максим Федотов (СКА)
© Петр Ковалев/ ТАСС
Захар Бардаков (СКА), Андрей Светлаков (ЦСКА) и Колби Уильямс (ЦСКА)
© Петр Ковалев/ ТАСС
Иван Федотов (ЦСКА), Фредрик Классон (ЦСКА) и Валентин Зыков (СКА)
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41).

СКА и ЦСКА в пятый раз встретились в текущем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все пять встреч.

Петербургская команда набрала 77 очков после 56 матчей и вышла на 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком в 55 играх располагается на 7-й строчке. В следующем матче СКА 29 января примет ярославский "Локомотив". ЦСКА 28 января на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

56

32

2

3

1

2

16

181-113

77

2

Локомотив

55

30

5

1

3

1

15

144-110

76

3

Динамо М

55

27

6

3

1

3

15

174-129

76

4

Спартак

56

29

3

0

4

4

16

192-160

72

5

Торпедо

55

25

5

2

3

1

19

157-137

68

6

Северсталь

55

24

0

4

3

4

20

165-151

63

7

ЦСКА

55

25

2

1

0

5

22

155-131

61

8

Динамо Мн

55

19

5

1

2

3

25

145-148

55

9

Сочи

56

14

1

3

0

6

32

137-211

42

10

Витязь

55

12

3

2

4

3

31

114-188

41

11

Куньлунь РС

56

9

4

4

2

4

33

123-192

40

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

57

29

6

2

3

3

14

180-142

80

2

Авангард

55

26

9

3

0

3

14

166-137

79

3

Салават Юлаев

55

29

4

2

2

2

16

162-116

74

4

Автомобилист

58

22

5

5

3

3

20

139-133

70

5

Лада

57

22

2

4

3

9

17

142-141

68

6

Ак Барс

55

24

6

2

0

2

21

141-120

66

7

Трактор

55

24

5

1

2

4

19

148-126

66

8

Нефтехимик

56

18

4

1

4

6

23

129-168

56

9

Сибирь

56

17

2

3

3

6

25

123-150

53

10

Амур

55

17

2

2

6

5

23

121-145

53

11

Барыс

55

10

4

5

2

4

30

121-168

44

12

Адмирал

55

10

3

3

6

5

28

115-158

43

  

Теги:
КХЛ