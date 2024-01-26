СКА в пятый раз обыграл ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13, 54) и Александр Никишин (60). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41).
СКА и ЦСКА в пятый раз встретились в текущем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все пять встреч.
Петербургская команда набрала 77 очков после 56 матчей и вышла на 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком в 55 играх располагается на 7-й строчке. В следующем матче СКА 29 января примет ярославский "Локомотив". ЦСКА 28 января на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".
1
СКА
56
32
2
3
1
2
16
181-113
77
2
Локомотив
55
30
5
1
3
1
15
144-110
76
3
Динамо М
55
27
6
3
1
3
15
174-129
76
4
Спартак
56
29
3
0
4
4
16
192-160
72
5
Торпедо
55
25
5
2
3
1
19
157-137
68
6
Северсталь
55
24
0
4
3
4
20
165-151
63
7
ЦСКА
55
25
2
1
0
5
22
155-131
61
8
Динамо Мн
55
19
5
1
2
3
25
145-148
55
9
Сочи
56
14
1
3
0
6
32
137-211
42
10
Витязь
55
12
3
2
4
3
31
114-188
41
11
Куньлунь РС
56
9
4
4
2
4
33
123-192
40
1
Металлург
57
29
6
2
3
3
14
180-142
80
2
Авангард
55
26
9
3
0
3
14
166-137
79
3
Салават Юлаев
55
29
4
2
2
2
16
162-116
74
4
Автомобилист
58
22
5
5
3
3
20
139-133
70
5
Лада
57
22
2
4
3
9
17
142-141
68
6
Ак Барс
55
24
6
2
0
2
21
141-120
66
7
Трактор
55
24
5
1
2
4
19
148-126
66
8
Нефтехимик
56
18
4
1
4
6
23
129-168
56
9
Сибирь
56
17
2
3
3
6
25
123-150
53
10
Амур
55
17
2
2
6
5
23
121-145
53
11
Барыс
55
10
4
5
2
4
30
121-168
44
12
Адмирал
55
10
3
3
6
5
28
115-158
43