Нападающий "Питтсбурга" Малкин забросил шайбу в матче НХЛ против "Флориды"

Российского форварда признали третьей звездой встречи

ТАСС, 27 января. "Питтсбург" со счетом 2:3 после серии буллитов уступил "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (5-я минута) и Сэм Райнхарт (32). У проигравших отличились Джейк Гюнцель (2) и Евгений Малкин (60). Победный буллит на счету Райнхарта. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37. Его признали второй звездой матча, Малкина - третьей.

"Флорида" одержала третью победу подряд, команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 64 очками после 48 матчей. "Питтсбург" потерпел третье поражение кряду, клуб идет седьмым в Столичном дивизионе, набрав 49 очков в 45 играх. Обе команды проведут свои следующие матчи в ночь на 28 января по московскому времени: "Флорида" встретится на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург" примет "Монреаль".

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду проиграл "Вегасу" (2:5), у гостей три результативные передачи сделал нападающий Иван Барбашев, его признали третьей звездой встречи. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19.