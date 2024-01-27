Чесноков: теннисист Синнер будет абсолютным фаворитом в матче против Медведева

Эксперт считает, что россиянину будет сложно восстановиться после третьего пятисетового матча на турнире

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Итальянский теннисист Янник Синнер не оставляет никаких шансов своим соперникам на Australian Open, поэтому он будет явным фаворитом финального матча против россиянина Даниила Медведева. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В полуфиналах Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева, а Синнер победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Финал между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, начало - 11:30 мск.

"Для меня Синнер однозначный фаворит, он более свежий, играет потрясающе, не оставляет шансов своим соперникам, даже Джоковичу. Я не представляю, как Медведев сможет восстановиться после третьего пятисетового матча на турнире. Одно дело, если бы в этих пятисетовых матчах был какой-то небольшой счет в каждом сете, вроде 6:1 или 6:2, но практически в каждой партии была борьба. Я недавно советовал [Андрею] Рублеву (пятой ракетке мира - прим. ТАСС) поехать куда-нибудь на пляж, так вот после финала это срочно нужно будет сделать Медведеву", - сказал Чесноков.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).