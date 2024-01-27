Фигуристка Медведева приняла участие в ледовом шоу в Пекине

Спортсменка посетила детский праздник, проходивший на катке в российском посольстве в КНР

ПЕКИН, 27 января. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Двукратный серебряный призер Олимпиады фигуристка Евгения Медведева приняла участие в ледовом шоу в Пекине.

Медведева посетила детский праздник, проходивший на катке в российском посольстве в КНР. Фигуристка выступила с приветственным словом, пообщалась с гостями мероприятия, осмотрела территорию посольства и встретилась с послом России в КНР Игорем Моргуловым.

Программа будет проходить 27-28 января в китайской столице, затем 3-4 февраля в городе Чэнду (провинция Сычуань) на юго-западе страны. В представлении также принимают участие олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Медведевой 24 года. Она завоевала две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане - в командных и личных соревнованиях. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы.