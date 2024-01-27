Фигурист Ветлугин сообщил, что прибавляет в физическом плане

Спортсмен признался, что ему пришлось морально перестраиваться после чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Фигурист Матвей Ветлугин прибавляет в физическом и моральном аспекте. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

На прошедшем в конце декабря 2023 года чемпионате России в Челябинске спортсмен занял 14-е место.

"Сегодня за счет концентрации вытягивал. Закончился чемпионат России, прошли две недели новогодних шоу, вернулись - неделю еще проболел, выступил на чемпионате страны по прыжкам. Идем вверх в плане физического состояния. Морально пришлось перестраиваться после чемпионата России, было много обсуждений", - рассказал Ветлугин.

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января в Академии фигурного катания. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.