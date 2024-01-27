Третий снайпер КХЛ Цыплаков пропустит матч "Спартака" с "Динамо" из-за травмы

В прошлом матче с "Динамо" 23 января 25-летний форвард забросил четыре шайбы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков пропустит матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" в связи с микротравмой. Об этом в эфире "КХЛ-ТВ" сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Матч "Спартак" - "Динамо" начнется в субботу в 17:00 мск. Цыплаков набрал 41 очко в 54 матчах по системе "гол+пас" (29+12). В прошлом матче с "Динамо" (6:3) 23 января 25-летний форвард забросил четыре шайбы.

"У Цыплакова микротравма. Нельзя сказать, что серьезная, но с докторами решили пропустить игру. День за днем будем наблюдать за ним", - сказал Жамнов.

Игру пропускают также выступавшие в первом звене Иван Морозов и Павел Порядин. "Они тренируются с командой, поэтому, возможно, в ближайшее время их увидим в составе", - отметил Жамнов.

Другие изменения в составах

В матче с "Динамо" у "Спартака" сыграет один из лучших бомбардиров КХЛ Николай Голдобин. В 55 матчах Голдобин набрал 65 очков (31+34) и занимает третье место в списке бомбардиров. Предыдущий матч с "Динамо" Голдобин пропустил по причине болезни, это была первая его пропущенная в сезоне игра.

В состав "Спартака" вернулся также капитан команды Дмитрий Вишневский, пропустивший предыдущий матч. Во вторник вместо него капитаном был Илья Ковальчук. В воротах сыграет Дмитрий Николаев.

У "Динамо" вернулся пропустивший игру 25 января на выезде с "Куньлунь Ред Стар" (5:1) капитан Андрей Миронов.

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