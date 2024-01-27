Мозер считает, что снятия с прыжкового чемпионата связаны с нежеланием проигрывать детям

Чемпионами России по прыжкам среди фигуристов стали 12-летняя Маргарита Базылюк и 14-летний Арсений Федотов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Некоторые взрослые фигуристы снялись с чемпионата России по прыжкам, чтобы не проигрывать молодым спортсменам. Такое мнение высказала журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер.

Чемпионами России по прыжкам среди фигуристов стали 12-летняя Маргарита Базылюк и 14-летний Арсений Федотов.

"Правильно ли объединять взрослых и детей в одно соревнование? Это дает стимул, становится интереснее смотреть детские соревнования, вы же видите, что проходит. Уровень катания наши дети показывают очень высокий, эти дети - потенциально те, кто будет выступать на Олимпиаде 2030 года, они уже готовятся выступать перед публикой", - заявил президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов.

"Понятно, что взрослым спортсменам обидно, есть разница между детьми, которые легкие и воздушные, для взрослых - это сложно, многие из них снялись с соревнований, понимая, что они не выиграют. Иногда надо делать такие вещи, чтобы взбодрить, чтобы взрослые понимали, что есть дети, которые растут и которые наступят им на пятки. Здорово, что мы это видим, что мы знаем, что у нас талантливые дети", - сказала Мозер.

Чемпионат России по прыжкам прошел 20-21 января на "ЦСКА-Арене".