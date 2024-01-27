Янчук не считает смену спортивного гражданства теннисистом Шевченко потерей для России

Ранее Александр Шевченко объявил, что со следующей недели будет выступать за Казахстан

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Смена спортивного гражданства Александром Шевченко не станет потерей для российского тенниса, поскольку спортсмен только недавно стал показывать неплохие результаты. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Шевченко, ранее выступавший за Россию, объявил, что со следующей недели будет представлять Казахстан.

"Казахстан - это очень щедрая для теннисистов страна, туда ушло много наших теннисистов. У них не так много своих игроков, поэтому они охотно предлагают нашим ребятам выступать за них. Я не считаю, что уход Шевченко станет потерей для нашего тенниса, долгие годы мы о нем не знали, он только в начале своего пути, только недавно стал показывать неплохие результаты. Вообще, пока успешно перешли в Казахстан только [Александр] Бублик и [Елена] Рыбакина", - сказал Янчук.

Шевченко 23 года, он является 48-й ракеткой мира. Теннисист не побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема спортсмен показал лучший результат в 2023 году, когда дошел до второго круга Открытого чемпионата Франции.

С 2018 года сборную Казахстана на международных соревнованиях представляет Рыбакина, которая до этого выступала за Россию. На данный момент она является третьей ракеткой мира и победительницей шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдон, в 2023-м вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В соревнованиях ATP как представитель Казахстана участвует Бублик, занимающий в мировом рейтинге 27-е место и до 2016 года выступавший за Россию.