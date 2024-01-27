Илья Ковальчук рассказал о встрече с болельщиками "Спартака"

По словам хоккеиста красно-белых, встреча получилась "теплой"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Встреча болельщиков "Спартака" с хоккеистом красно-белых Ильей Ковальчуком получилась теплой. Об этом Ковальчук рассказал ТАСС.

В субботу о встрече с Ковальчуком сообщило объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия". В сообщении отмечалось, что на все интересующие вопросы были получены ответы.

"Была хорошая теплая встреча после тренировки на стадионе, мы пообщались. У них и у меня были какие-то вопросы. Мы искренне тепло поговорили, пожали руки и движемся вперед вместе", - сказал Ковальчук.

"Считаю, что надо такие мероприятия делать, общаться, слышать болельщиков. Это наш шестой-седьмой игрок. Когда мы выходим на лед, видим флаги, это все заводит и помогает. Спасибо им за поддержку", - добавил он.

В субботу "Спартак" по буллитам выиграл в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги у московского "Динамо" (4:3).