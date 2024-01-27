Варюшкин считает, что хоккеисты "Спартака" шикарно сыграли против "Динамо"

"Спартак" победил московское "Динамо" после серии буллитов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" шикарно сыграли против московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Спартака" Егор Варюшкин.

"Спартак" обыграл дома московское "Динамо" после серии буллитов со счетом 4:3. Варюшкин забросил вторую шайбу красно-белых. Для 19-летнего форварда этот гол стал дебютным в КХЛ.

"Потрясающая игра, московское дерби, на трибунах 10 тысяч болельщиков, отличная атмосфера. Для всех, кто выходит в форме "Спартака", матчи против "Динамо" особенные. Мы сегодня бились и шикарно играли", - сказал Варюшкин.

"Что касается моего гола, то Никита Сусуев здорово отыграл за воротами, отдал шайбу в центр, мне оставалось только попасть. Не могу сказать, как часто у меня получается такие моменты забивать, но, конечно, я отрабатываю броски, и сегодня получилось забить", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 74 очка в 57 играх. В следующем матче столичный клуб 29 января примет нижегородское "Торпедо".