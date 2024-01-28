Украинских футболистов с ампутациями не выпустили на чемпионат в Польшу

От игроков требовали предоставить необходимые документы из военкомата, сообщило издание "Обозреватель.ua"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Несколько футболистов украинской команды Pocrova Lviv Amp, в которой играют военные с ампутациями конечностей, не выпустили на чемпионат в Польше из-за проблем с документами. Об этом сообщило издание "Обозреватель.ua".

Украинская Погранслужба ранее сообщила в Telegram-канале, что футболистов из Pocrova Lviv Amp не выпустили за границу.

По информации издания, от игроков требовали предоставить необходимые документы из военкомата. Семь игроков, два тренера и клубный врач вернулись во Львов, в то время как остальные семь футболистов смогли выехать за границу.

28 января Pocrova Lviv Amp должна была принять участие в предсезонном турнире в Жешуве в рамках подготовки к старту в футбольном чемпионате для людей с ограниченными возможностями в Польше.