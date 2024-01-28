Борцы из Греции не смогли приехать на турнир Ярыгина из-за кражи документов

У спортсменов в Греции украли сумку с документами, паспортами и билетами

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Спортсмены из Греции не смогли принять участие в XXXV турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе в Красноярске из-за кражи документов. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.

Турнир Ивана Ярыгина начался в Красноярске 25 января и завершится 28 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 стран.

"Они получили визы, поехали на автобусе, украли у них сумку с документами, паспортами и билетами", - сообщила Ярыгина, добавив, что инцидент произошел в Греции и спортсмены из-за этого не успели бы приехать на соревнования.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.