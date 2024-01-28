Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского борца Абдусалама Гадисова

Спортивный арбитражный суд в 2023 году признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и наложил на него четырехлетнюю дисквалификацию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию чемпиона мира 2014 года по вольной борьбе россиянина Абдусалама Гадисова на принятое Спортивным арбитражным судом (CAS) решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, отклонившего апелляцию, россиянин должен оплатить судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков. 34-летнего Гадисова, завершившего карьеру спортсмена в 2016 году, также обязали выплатить компенсации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Решение CAS можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии только в случае наличия процессуальных нарушений при рассмотрении дела. Гадисов принял решение опротестовать вердикт, посчитав, что суд неоправданно затянул с рассмотрением его дела и нарушил общепризнанные принципы. Также россиянин выступил против WADA, которое, по его мнению, нарушило принцип равенства сторон, запретив аккредитованным организацией лабораториям сотрудничать со спортсменом, что создало последнему проблемы с поиском эксперта и опровержением позиции WADA. Но CAS отклонил эту жалобу Гадисова.

Гадисов проходил внесоревновательное тестирование в августе 2015 года. После анализа в московской антидопинговой лаборатории проба была объявлена чистой, но оставлена на долговременное хранение. После перепроверки, которая была проведена в лаборатории Лозанны в апреле 2020 года, в пробе обнаружили следы запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) в мае 2021 года постановил, что Гадисов не нарушал антидопинговые правила. В том же году WADA и РУСАДА опротестовали решение ДАК в CAS. Суд в июле 2023 года после рассмотрения дела признал борца виновным и наложил на него четырехлетнюю дисквалификацию. Она завершится 3 июля 2026 года, все результаты спортсмена, показанные в период с 6 августа 2015 года по 5 августа 2019 года, должны быть аннулированы, включая серебряную медаль, завоеванную на чемпионате мира 2015 года в США.