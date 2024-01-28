В Федерации спортивной борьбы России отметили уровень организации турнира Ивана Ярыгина

Соревнования проходят в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. XXXV Международный турнир Ивана Ярыгина по вольной борьбе организован на высочайшем уровне. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.

Турнир Ивана Ярыгина проходит в Красноярске с 25 по 28 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 стран.

"Организация на высочайшем уровне. У нас церемония награждения, как на Олимпийских играх, - четко, красиво, все время по-разному", - сказала Ярыгина.

Она отметила выступление женской сборной Монголии по борьбе. "Наши девчонки тоже выступили неплохо, молодцы", - подчеркнула Ярыгина.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.