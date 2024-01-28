Российские борцы завоевали 15 золотых медалей на турнире Ярыгина в Красноярске

Россияне выиграли медальный зачет турнира

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Сборная России выиграла общекомандный зачет на международном турнире по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина, который завершился в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Победителями турнира среди россиян у мужчин стали Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Халид Яхиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Зелимхан Хизриев (до 125 кг). У женщин в составе сборной России турнир выиграли Мария Тюмерекова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг).

В общей сложности на счету россиян 15 золотых, 10 серебряных и 28 бронзовых медалей. На втором месте в медальном зачете расположилась команда Монголии (4-7-2), тройку лучших замкнула сборная Белоруссии (1-2-1).

"Четыре дня вы [спортсмены] нам дарили яркое, красивое зрелище. Тому главное доказательство, что все четыре дня трибуны Дворца спорта имени Ивана Ярыгина были полными", - заявил министр спорта края Денис Петровский.

XXXV Международный турнир имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе проходил в Красноярске с 25 по 28 января. В турнире принимали участие спортсмены из 23 стран. Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.