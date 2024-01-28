Команда Юрловой-Перхт и Кондаранцева выиграла Гонку звезд по биатлону

Соревнования прошли в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев стали победителями Гонки звезд. Соревнования прошли в Москве в "Лужниках".

Биатлонная гонка прошла в формате эстафеты, каждый из участников преодолел два круга и преодолел два огневых рубежа. Победители показали результат 9 минут 59,1 секунды. Второе место заняли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова и олимпийский чемпион битлонист Дмитрий Малышко (отставание - 1.04,5). Тройку лучших замкнули Ника Жукова и Андрей Маковеев (+1.26,9).

В субботу прошла лыжная Гонка звезд. Ее победителями стали Александр Панжинский и Вячеслав Смирнов. Также в рамках мероприятия прошел забег среди спортсменов-любителей и профессиональных лыжников. В ней победил Кондаранцев и и бронзовый призер Олимпиады 2010 года Наталья Коростелева.