Агапитов: Федерация тяжелой атлетики России живет под беспрецедентным циничным давлением

Международная федерация тяжелой атлетики 16 российских штангистов на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) подвергается беспрецедентным актам циничного давления. Об этом ТАСС заявил президент ФТАР Максим Агапитов.

"Работа антидопинговых организаций вызывает все больше и больше вопросов, - сказал Агапитов. - Мы как федерация чистого спорта подвергаемся самым беспрецедентным актам циничного давления. Мне это сильно напоминает времена правления бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) и члена правления Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна. Он был вынужден вместе со своим зятем покинуть занимаемые посты после разоблачения профессором Маклареном системы коррупции, манипуляций с допингом, мошенничества и кумовства".

"Сегодня, как и в те времена, правила трактуются и служат не чистому спорту, а политическим интересам и коммерческим. 10-12 лет назад они допустили спортсменов до соревнований, а сегодня говорят, что ошиблись. Завтра еще штраф пришлют и чистых атлетов на соревнования не допустят," - добавил глава ФТАР.

Как сообщал ранее ТАСС, IWF наложила временное отстранение на 16 российских штангистов, которые на данный момент не отбывают дисквалификации за другие нарушения антидопинговых правил. В этот список входит и двукратный чемпион мира Александр Иванов. Все 16 штангистов отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году. Большинство спортсменов уже давно завершили карьеру в тяжелой атлетике.