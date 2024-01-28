Теннисист Медведев считает заслуженной победу Синнера в финале Australian Open

В воскресенье Синнер победил Медведева и впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер заслужил победить в финале Australian Open, по ходу матча он смог прибавить и довести игру до нужного результата. Такое мнение журналистам после завершения матча высказал россиянин Даниил Медведев, которого итальянец обыграл в финале.

В воскресенье Синнер победил Медведева со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 и впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема.

"Хочу поздравить Янника, сегодня он показал, почему заслужил победу, как он смог поднять уровень в течение игры и смог довести матч до победы, - сказал Медведев. - Вероятно, это твой не последний турнир Большого шлема. Надеюсь, в следующем финале я тебя обыграю, это уже третий финал подряд, который я тебе проиграл. Конечно, больно проигрывать в финале, но это лучше, чем вылететь на более ранней стадии. В следующий раз мне надо будет стараться еще лучше".

"Даниил, поздравляю тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы с тобой сыграли столько финалов, и каждый раз я нахожу что-то, что могу исправить и сделать себя лучше как игрок. Ты потрясающе играл весь турнир, сегодня боролся за каждый мяч и заслуживаешь того, чтобы держать этот трофей в руках, уверен, ты одержишь свою победу в этом сезоне. Великолепный турнир, хочу поблагодарить каждого, кто причастен к нему. Спасибо моей команде, которая всегда меня поддерживает, и болельщикам, ваша поддержка была особенной, увидимся в следующем году", - сказал Синнер.

Australian Open проходил с 14 по 28 января - это первый турнир Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на покрытии "хард", его призовой фонд составил более $57,8 млн. Синнер стал лишь третьим итальянцем, который смог победить на турнире Большого шлема и вторым - в Открытую эру (с 1968 года, когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса).