Тарпищев заявил, что теннисист Медведев хорошо выступил на Australian Open

Даниил Медведев проиграл в финальном матче итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев хорошо выступил на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), улучшив свой прошлогодний результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финальном матче Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под четвертым номером. Медведев получил третий номер посева. В прошлом году Медведев проиграл в третьем круге Australian Open.

"Даня перекрыл свой результат прошлого года, добавил очков, в целом хорошо выступил в Австралии", - сказал Тарпищев.

Также президент ФТР рассказал, что корты в Австралии в этом году непривычные и не очень удобные для Медведева: "Корт вязкий, медленный отскок. На вылет очень мало подач - даже по сравнению с турниром прошлого года. Отсюда затяжные розыгрыши очка. С этой точки зрения был очень энергозатратный теннис, что, учитывая усталость Медведева, минус", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составил более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир ранее выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).