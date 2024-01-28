Кафельников считает, что Медведеву не хватило свежести в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев уступил в финальном матче итальянцу Яннику Синнеру, хотя вел 2-0 по сетам

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев мог выиграть Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), но не хватило свежести в финале. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финальном матче Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под четвертым номером. Медведев получил третий номер посева. Россиянин провел на этом турнире четыре пятисетовых матча.

"Безусловно, это [свежесть] был один из факторов, повлиявший на результат финала. Нужно было заканчивать в трех сетах, предпосылки были для этого, - сказал Кафельников. - Но это было успешное выступление Дани в целом - это даже не обсуждается".

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января.