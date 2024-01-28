Ольховский назвал обидным поражение Медведева в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в пятисетовом матче

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев имел реальный шанс завершить финальный матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в четвертом сете, но ему не хватило сил. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В финальном матче Australian Open Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

"Обидное поражение, Даниил настолько чистенько играл в первые два сета, а дальше сил не хватило, - сказал Ольховский. - У Дани был реальный шанс на брейк в четвертом сете, но Синнер сыграл очень здорово. Матч был потрясающий, оба игрока показали игру высочайшего уровня".

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составил более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир ранее выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).