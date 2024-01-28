Янчук считает, что теннисист Медведев мужественно играл в финале Australian Open

Россиянин в финальном матче уступил итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев играл мужественно в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), несмотря на усталость после больших физических нагрузок в предыдущих играх. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финальном матче Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под четвертым номером. Медведев получил третий номер посева. Россиянин провел на этом турнире четыре пятисетовых матча.

"Матч был очень интересным, Медведев подошел к нему после больших нагрузок. Первые два сета складывались неплохо, но Синнер ему не уступал, потом он приспособился, взвинтил темп и перестал ошибаться. Медведеву не хватило физических сил, Синнер был посвежее, побыстрее и острее в атаках. Его удар справа был неотразим", - сказал Янчук.

"Медведев пытался выходить к сетке, чтобы быстрее разыграть мяч, потому что обмен за задней линией отнимал много сил. Сказалась еще разница в возрасте. Закономерный конец, но, с другой стороны, все объективно. Даня держался мужественно и играл неплохо", - добавил он.

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января.