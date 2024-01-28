Авербух назвал цель, которую преследовал в спектакле к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Премьера ледового спектакля в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда состоялась в воскресенье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Хореограф Илья Авербух хотел, чтобы в спектакле в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда каждый номер был историей. Об этом Авербух рассказал журналистам.

Премьера ледового спектакля Авербуха в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда состоялась в воскресенье.

"Я хочу сказать, что для меня большая честь уже третий год делать большой концерт-посвящение для Санкт-Петербурга. Мы начинаем с полного освобождения, а затем показываем с помощью номеров, как это все было и происходило, как ждали письма, этот номер трогательный. Это было не так просто собрать всех, совпадает много различных шоу, часть ребят уехали на гастроли в Китай, многие сказали, что для них важнее быть в Петербурге, сейчас много героев, которые являются лицом фигурного катания Санкт-Петербурга", - сказал Авербух.

"Основная задача - чтобы каждый номер был историей, поэтому очень много вокалистов, это очень важно. Ледовые акробаты будут, будет несколько песен, которые являются уже символами, 80% песен будут впервые исполнятся. Для меня очень ответственно быть режиссером такого действия, я москвич, на мне двойная ответственность, чтобы петербуржцы почувствовали любовь в каждом номере - это очень важно, а с меня еще больший спрос, я очень люблю Санкт-Петербург, прошел уже первый гала-концерт, был переполненный зал, это дорогого стоит. Я стараюсь уйти от образа некого ведущего, который рассказывает, это самый простой путь, это неинтересно", - добавил Авербух.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, какого ему было вживаться в роль военного фотокорреспондента. "Как вживался в роль? Есть задача, которую нужно выполнять. Я уже много лет играю в театре, я понимаю, что это другой мир, но в фигурном катании тоже происходят мини-истории, люди, которые на льду, обязаны вживаться в роли, надо - значит, надо", - отметил Ягудин.