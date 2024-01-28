Легкоатлет Лысенко победил на "Битве полов" с лучшим результатом сезона в мире

Второе место занял Илья Иванюк, третье - Наталья Спиридонова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на турнире "Битва полов", который проходил в Москве.

Легкоатлет преодолел планку на высоте 2,33 м. Второе место занял Илья Иванюк (2,29 м), третье - Наталья Спиридонова (1,93 м). Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поделила седьмое-восьмое места с Кристиной Королевой, показав результат 1,85 м.

Лысенко 26 лет, в сезоне-2023 спортсмен не проиграл ни одного турнира. В его активе также есть серебро летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне. Лысенко во второй раз подряд победил на "Битве полов", в прошлом сезоне его результат составил 2,38 м. Также он побеждал в 2018 году.

В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В состязании использовалась таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин - это мужские 2,40 м. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 м) оценивается в 1 299 очков, у мужчин (2,43) - в 1 296.

В 2019, 2020 и 2021 годах на турнире побеждала Ласицкене, в 2022-м - Иванюк.