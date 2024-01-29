СМИ: Артета покинет пост главного тренера "Арсенала" по окончании сезона

Микель Артета возглавляет клуб с 2019 года

ТАСС, 29 января. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета покинет клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, Артета сообщил своему окружению о желании покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона. Как сообщает Sport.es, договоренности Артеты с владельцами "Арсенала" позволят ему досрочно прекратить контракт, который действует до окончания сезона-2024/25.

Артете 41 год, он возглавляет Арсенал с 2019 года, под его руководством команда один раз стала обладателем кубка страны (2020), дважды выиграла Суперкубок Англии (2020, 2023). В текущем сезоне чемпионата Англии "Арсенал" занимает третье место с 43 очками после 21 матча, на пять очков отставая от лидирующего "Ливерпуля". С 2016 по 2019 год Артета входил в штаб испанца Хосепа Гвардиолы в английском "Манчестер Сити".

Артета является воспитанником испанской "Барселоны", за основную команду которой не провел ни одного матча. Испанец играл за французский "Пари Сен-Жермен", шотландский "Рейнджерс", испанский "Реал Сосьедад" и английские "Эвертон" и "Арсенал". Вместе с "Арсеналом" Артета по два раза выиграл Кубок (2014, 2015) и Суперкубок (2014, 2015) Англии.