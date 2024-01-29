Дзюдоист Тасоев рассказал, что сконцентрирован только на подготовке к Олимпиаде

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев хочет добиться победы на Олимпийских играх в Париже, поэтому полностью сконцентрировался на подготовке к соревнованиям. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Есть ли давление перед Олимпиадой? Я уже отбирался на Игры, тогда мне чуть-чуть не хватило, сейчас хочется поехать и выиграть Олимпиаду, но я постарался отпустить ситуацию, просто наслаждаюсь этим процессом, я просто кайфую от него. Я отказался от всего - не хожу на дни рождения, на свадьбы, никуда, когда приезжаю домой, изолируюсь от всех - режим "тренировки - дом - тренировки - дом", и то же самое на сборах. Я даже лишний раз не могу себе позволить в кино сходить, я просто тренируюсь и понимаю, что в любую секунду можно поехать на турнир, поэтому всегда должен быть в форме", - сказал Тасоев.

"Кто мой главный болельщик? За меня многие болеют, но, конечно, это моя семья. Спасибо огромное моему отцу и моему главному болельщику - моей маме. Она хотела, чтобы я стал дзюдоистом, и 99% того, чего я достиг, я достиг ее молитвами", - добавил дзюдоист.

Тасоеву 25 лет, он является чемпионом мира 2023 года и двукратным бронзовым призером мировых первенств в командных турнирах. Также россиянин стал чемпионом Европы в 2021 году.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе и при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.