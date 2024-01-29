Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге ATP

Лидером остался серб Новак Джокович

ТАСС, 29 января. Россиянин Даниил Медведев остался на третьей позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, в котором проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Итальянский спортсмен сохранил звание четвертой ракетки мира и оторвался от россиянина Андрея Рублева, который занимает пятую строчку. Лидирующую позицию по-прежнему удерживает серб Новак Джокович, его ближайшим преследователем остается испанец Карлос Алькарас.

По итогам турнира в топ-10 рейтинга произошло несколько изменений. Грек Стефанос Циципас опустился с седьмой строчки на десятую, так как не смог защитить очки за прошлогодний финал Открытого чемпионата Австралии, завершив выступление на прошедшем турнире в четвертом круге. Датчанин Хольгер Руне, поляк Хуберт Хуркач и американец Тэйлор Фритц поднялись на одну позицию и теперь занимают седьмое, восьмое и девятое места соответственно.

Россиянин Карен Хачанов, проигравший Синнеру в четвертом круге, опустился с 15-го на 18-е место, в 2023 году представитель России дошел до полуфинала турнира. В топ-50 рейтинга находятся еще два россиянина - Роман Сафиуллин (36-я позиция) и Аслан Карацев (39), их места в обновленном рейтинге не изменились. Сафиуллин на прошедшем турнире проиграл в первом круге Таллону Грикспуру из Нидерландов, Карацев пропустил соревнования из-за травмы. Павел Котов поднялся на четыре позиции и располагается на 61-м месте.