Осинькин считает, что игра футболиста Пиняева в "Локомотиве" пока вызывает вопросы

В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач

ТАСС, 29 января. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Пиняев пока не сумел обрести стабильность, из-за чего его игра вызывает вопросы. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

В нынешнем сезоне Пиняев провел за "Локомотив" 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

"Разочаровал" - все-таки слишком громкое слово применительно к Сергею, хотя определенные вопросы его игра, конечно, оставила, - сказал Осинькин. - У него были разные матчи, в том числе и те, в которых он напрямую влиял на результат, но здесь мы, опять же, возвращаемся к стабильности. Пиняев еще молодой футболист, выступает в клубе, где очень высокая конкуренция, надо уметь взаимодействовать с партнерами. Со стороны легче всего давать оценку, но мы не находимся внутри "Локомотива" и не можем сейчас сформулировать правильный совет, который помог бы Сергею сделать качественный скачок вперед".

Осинькин оценил перспективы полузащитника Никиты Салтыкова в "Локомотиве", куда он перейдет после завершения сезона из самарской команды. "В прошлом сезоне Никита всего лишь три месяца отыграл в Первой лиге, это, конечно, очень маленький отрезок. До этого он выступал во Второй лиге, к тому же у него была травма, перелом. Соглашусь, что его карьера сейчас развивается стремительно, но мы не можем его сдерживать в этом плане, только рады прогрессу Салтыкова. Он уже подписал контракт с "Локомотивом", но вторую часть чемпионата отыграет у нас в аренде. Молодой, амбициозный парень, в его отношении к делу вообще ничего не изменилось, прекрасно работает", - добавил он.

Пиняеву 19 лет, он перешел из "Крыльев Советов" в "Локомотив" в декабре 2022 года. В марте 2023-го полузащитник забил мяч в ворота команды Ирака и стал автором самого молодого гола в истории сборной России. В сезоне-2022/23 Пиняева признали лучшим молодым игроком России.