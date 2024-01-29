Комитет Госдумы по спорту направит запрос в СК по избиению паралимпийской спортсменки

Инцидент, по данным самарских СМИ, произошел осенью 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту направит запрос в Следственный комитет России по поводу избиения паралимпийской спортсменки в Самаре. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

"Мы направим соответствующий запрос. Эту ситуацию будем контролировать", - сказал Свищев.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать в его ведомство дело об избиении паралимпийской спортсменки и ее подруги в Самаре.

Инцидент, по данным местных СМИ, произошел осенью 2023 года. Пассажир, выходя из такси, повредил дверь. Девушка-водитель с нарушением слуха попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина избил обеих и угрожал убийством. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Подозреваемый задержан.