Полиция арестовала одного из канадских хоккеистов, обвиненных в изнасиловании

Алекс Форментон добровольно сдался полиции

ТАСС, 29 января. Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Алекс Форментон был арестован полицией после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что игрок добровольно сдался полиции Лондона (город в провинции Онтарио, Канада).

Ранее стало известно, что пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (среди игроков до 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. 24 января швейцарский клуб "Амбри-Пиотта" предоставил Форментону отпуск по личным причинам. В составе сборной Канады на молодежном мировом первенстве Форментон стал победителем турнира. Годом ранее игрок был выбран "Оттавой" под общим 47-м номером на драфте НХЛ, за клуб нападающий выступал на протяжении четырех сезонов и провел в лиге более 100 матчей.