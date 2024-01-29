"Салават Юлаев" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В понедельник уфимский клуб на выезде обыграл "Адмирал" из Владивостока

ТАСС, 29 января. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 2 816 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Салавата Юлаева" отметились Данил Алалыкин (32-я минута) и Ярослав Цулыгин (55). У проигравших отличился Джованни Фьоре (7). Вратарь "Адмирала" Сергей Иванов отразил 52 броска из 54.

"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ. Он стал третьей командой от Восточной конференции, которая обеспечила себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Ранее это сделали магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак".

В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" занимает третье место с 77 очками после 57 матчей. "Адмирал" идет предпоследним, 11-м, набрав 45 очков в 57 играх. В следующем матче "Салават Юлаев" примет тольяттинскую "Ладу" 1 февраля. "Адмирал" днем позднее встретится на выезде с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар".

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля, плей-офф стартует 29 февраля.