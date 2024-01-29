В нынешнем сезоне нападающий забил 14 голов

ТАСС, 29 января. Испанский футбольный клуб "Севилья" следит за выступлением колумбийского нападающего петербургского "Зенита" Матео Кассьерры. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал координатор "Севильи" Эмилио де Диос.

"Матео - хороший игрок, думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы, - сказал он. - Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более".

Кассьерре 26 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 14 голов в 16 матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и является лучшим бомбардиром турнира.