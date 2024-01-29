Российская фристайлистка Таталина стала второй на Всемирных зимних экстремальных играх

Она завоевала серебро в дисциплине "биг-эйр"

ТАСС, 29 января. Российская фристайлистка Анастасия Таталина завоевала серебряную медаль в дисциплине "биг-эйр" на Всемирных зимних экстремальных играх (Х Games) в Аспене (США, штат Колорадо).

Победу одержала француженка Тесс Ледё. Тройку лучших замкнула американка Релл Харвуд.

На официальной странице соревнований в социальных сетях Таталина представлена как представительница России. Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине не допустила россиян до соревнований под эгидой организации.

Таталиной 23 года, она является чемпионкой мира в биг-эйре (2021). Также на ее счету серебро Универсиады (2019) в слоуп-стайле.