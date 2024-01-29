Дисциплина бокса "сила удара" зарегистрирована в Минспорте

В ближайшее время будут организованы соревнования согласно календарю

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дисциплина бокса "сила удара" зарегистрирована Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Комиссия Министерства спорта РФ единогласно проголосовала за признание новых дисциплин - "удар на силу" и "удар на скорость", - сказала Кириенко.

"В ближайшее время уже будут организованы соревнования согласно календарю. Мы убеждены в большой потенциальной аудитории данных дисциплин. Также высоко оцениваем потенциальное международное развитие", - добавила она.

Заседание комиссии Министерства спорта РФ по признанию новых дисциплин состоялось в понедельник.