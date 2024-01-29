Журова считает, что фигуристке Валиевой не нужно завершать карьеру

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за нарушение антидопинговых правил, нужно продолжать выступать. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Камиле нужно продолжать выступать в шоу и других соревнованиях, - сказала Журова. - Но и нужно создать профессиональную лигу фигурного катания, где она и другие смогли бы выступать".

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.