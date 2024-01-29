Морозов вернулся в состав "Спартака" на матч КХЛ впервые с ноября

Нападающий не играл из-за травмы с 16 ноября

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Иван Морозов примет участие в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч "Спартак" - "Торпедо" начнется в понедельник на арене "Мегаспорт" в 19:30 мск.

В последний раз Морозов сыграл 16 ноября 2023 года в матче с "Салаватом Юлаевым" (6:2), получив травму. Центральный нападающий Морозов сыграет в матче с "Торпедо" в звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Вместе они играли с начала сезона, благодаря их набранным очкам "Спартак" является самой результативной командой (196 голов) и первым в КХЛ достиг отметки в 100 шайб.

Морозов выступает за "Спартак" в рамках аренды из клуба Национальной хоккейной лиги "Вегас". В 30 матчах КХЛ он по системе "гол+пас" набрал 31 очко (9+22).

Также в состав "Спартака" вернулись пропустивший предыдущий встречу с московским "Динамо" (4:3 по буллитам) в субботу третий снайпер КХЛ Максим Цыплаков, и Порядин, в последний раз игравший 19 января.