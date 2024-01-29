В РУСАДА отметили, что наказание Валиевой оказалось жестче предложенных агентством санкций

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Санкция Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой превосходит меры, предложенные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в рамках апелляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные РУСАДА в рамках апелляции. Ввиду права сторон на конфиденциальность полного решения CAS, на данный момент РУСАДА не может дать дополнительных комментариев по этому делу", - сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.