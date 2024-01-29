Лайшев считает, что на решение CAS по Валиевой не надо обращать внимания

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" отметил, что карьера фигуристки сложится прекрасно

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российской стороне не нужно обращать внимания на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС высказал Ренат Лайшев, президент центра спорта и образования "Самбо-70", в отделении которого тренирует Этери Тутберидзе.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Карьера сложится прекрасно, флаг ей в руки, она у нас умница, была, есть и останется олимпийской чемпионкой для нас и для всех любителей спорта, - сказал Лайшев. - На этих людей уже не нужно обращать внимания. Нужно развивать свое поле деятельности, наше фигурное катание - лучшее в мире, особенно женское. Камила - великая фигуристка, это бесспорно".

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.