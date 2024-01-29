В НОК США назвали дисквалификацию Валиевой победой американских фигуристов

Американские спортсмены заняли второе место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд назвала решение Спортивного арбитражного суда о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой важной победой для американских спортсменов. Комментарий Хиршланд на своей странице в соцсети Х приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Мы долго ждали сегодняшнего дня, - сказала Хиршланд. - Это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа. Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать приверженность чистым соревнованиям".

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.