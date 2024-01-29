Хасиков анонсировал создание альтернативы Международной федерации кикбоксинга

В России также будет создана Национальная студенческая лига по кикбоксингу

ЭЛИСТА, 29 января. /ТАСС/. Альтернатива Международной федерации кикбоксинга, превосходящая по масштабу уже утратившие авторитет западные организации, будет создана при поддержке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и большинства стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Калмыкия, президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

"Провел встречу с национальной сборной России по кикбоксингу на федеральной спортивной базе Минспорта России "Юг спорт". Здесь атлеты со всей страны повышают свой уровень подготовки и заряжаются на новые победы. В нынешних условиях у российских спортсменов стало меньше возможности участвовать в международных соревнованиях. Поэтому работаем над созданием альтернативы Международной федерации кикбоксинга, которая будет превосходить по масштабу уже утратившие авторитет западные организации", - написал он.

По словам Хасикова, это подтверждает успешное проведение ряда турниров под эгидой Шанхайской организации сотрудничества - Кубка стран ШОС среди профессионалов, а также открытого чемпионата и первенства стран ШОС среди любителей, в рамках которого состоялся турнир по профессиональному кикбоксингу.

"Многие страны открыто нас поддерживают, а некоторые пока еще вынужденно дистанцируются. Уверен, справедливость восторжествует. В этом году берем особый курс на повышение узнаваемости нашего вида спорта. Одним из основных направлений станет создание Национальной студенческой лиги по кикбоксингу", - отметил президент Федерации кикбоксинга России.

Он также поблагодарил спортсменов сборной за преданность своему делу и любовь к России, тренеров - за ответственность и внимание к ученикам, а Министерство спорта России и команду центра "Юг спорт" - за эффективную работу и поддержку.

Хасиков является многократным чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу, мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою, мастером боевых искусств.