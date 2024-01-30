"Нэшвилл" проиграл "Оттаве" в матче НХЛ. Тренин забросил шайбу

Российский нападающий "Нэшвилла" отличился в восьмой раз в сезоне

ТАСС, 30 января. "Нэшвилл" со счетом 3:4 после овертайма уступил "Оттаве" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дрейк Батерсон (26-я минута), Тим Штюцле (30), Брэди Ткачук (38) и Клод Жиру (64). У проигравших отличились Майкл Маккэррон (9), Филип Томасино (17) и Яков Тренин (20). Тренин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне, на счету россиянина также три результативные передачи в 47 матчах регулярного чемпионата.

"Нэшвилл" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 54 очка в 50 матчах. "Оттава" идет последней, восьмой в Атлантическом дивизионе с 40 очками после 46 игр. "Нэшвилл" проведет следующий матч дома против "Лос-Анджелеса" 1 февраля. "Оттава" в тот же день встретится на выезде с "Детройтом".