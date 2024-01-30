CAS еще не определился со сроком вынесения решения по делу об отстранении ОКР

В октябре МОК отстранил Олимпийский комитет России в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не может назвать сроки вынесения решения по делу об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Слушание завершилось в пятницу, коллегия арбитров, ответственных за этот вопрос, сейчас проводит обсуждение. Конкретных сроков уведомления сторон о принятом решении нет", - говорится в заявлении суда.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Глава ОКР Станислав Поздняков, комментируя состоявшееся слушание, отметил, что не питает иллюзий относительно положительного вердикта, потому что "система управления в CAS не дает оснований полагаться на его беспристрастность".