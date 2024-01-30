В России планируют проводить чемпионаты мира по силе удара

По мнению генерального секретаря Федерации бокса России, дисциплина имеет большой потенциал

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федерация бокса России планирует в будущем проводить чемпионаты мира по дисциплинам "удар на силу" и "удар на скорость". Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

В понедельник комиссия Министерства спорта России под председательством заместителя министра Одеса Байсултанова зарегистрировала дисциплины "удар на силу" и "удар на скорость". Согласно документам, удар на силу - состязание между спортсменами, в котором победителем становится тот, кто нанесет наиболее сильный удар по силомеру (в килограммах). Удар на скорость - состязание между спортсменами, в котором победителем становится участник, который нанесет наибольшее количество ударов по силомеру за отведенное время.

"Зарегистрированные дисциплины имеют большой потенциал, - сказала Кириенко. - У них большая реальная и потенциальная аудитория. Мы рассчитываем в том числе и на проведение международных соревнований, чемпионатов мира".

Руководитель созданного по данным дисциплинам департамента Федерации бокса России Олег Жадобин, в свою очередь, отметил, что дисциплины будут иметь очень большую аудиторию. "Потенциал у дисциплин очень высокий. Мы имеем опыт проведения массовых соревнований и понимаем возможности. Участие в дисциплинах, согласно регламенту, возможно с 12 лет. Также есть весовые категории. Данные дисциплины подходят и для спортсменов с ограниченными возможностями", - сказал он.

Жадобин добавил, что соревнования проводятся на российском оборудовании.