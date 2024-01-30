Авербух назвал несправедливым решение ISU о перераспределении медалей на Играх-2022

Россиянам присудили третье место в командном турнире фигуристов после дисквалификации Камилы Валиевой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине является несправедливым. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады Илья Авербух.

Во вторник ISU присудил сборной России третье место по итогам соревнований. Победителями командного турнира стали американцы, второе место перешло японцам.

"Считаю это решение несправедливым, и без эмоций обосную это тем, что на момент выступления на Олимпийских играх у Камилы Валиевой все допинг-тесты были абсолютно чистыми, а это значит, ее выступление было абсолютно легальным, - сказал Авербух. - То, что была скрыта информация о тестах с чемпионатах России, - в этом вины ни сборной, ни руководства нашей федерации нет. Вина исключительно на Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), которое скрывало информацию о положительной допинг-пробе с чемпионата России. Поэтому считаю, что это абсолютно несправедливое решение, если бы проба одного из участников на Олимпийских играх была положительной, вопросов бы не было. Но все спортсмены катались чистыми и выиграли абсолютно достойно, двух мнений быть не может насчет того, кто олимпийский чемпион Пекина в командном турнире".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы, в том числе пересмотрен победный результат российской команды на Олимпийских играх в Пекине.