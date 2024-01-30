РФС запретил "Локомотиву" регистрировать новых игроков

Московский клуб должен выплатить компенсацию футболисту Михаилу Иванькову за досрочное расторжение контракта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила запрет на регистрацию новых игроков для московского "Локомотива". Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Решение принято из-за проблем клуба с расторжением контракта с защитником Михаилом Иваньковым. РФС обязал клуб выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение контракта и штраф.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что французский защитник Жерзино Ньямси находится в Москве и надеется в скором времени завершить переход из "Страсбурга" в "Локомотив".