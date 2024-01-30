В Канаде изучат варианты обжалования решения о распределении олимпийских наград фигуристов

Во вторник Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине, канадская сборная осталась на четвертом месте

ТАСС, 30 января. Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) не согласна с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире фигуристов и рассмотрит все возможные варианты его обжалования. Об этом сообщает пресс-служба Skate Canada.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвертой.

"Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому поводу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения", - говорится в сообщении Skate Canada.

В своем обращении Skate Canada апеллирует к пункту правил ISU, который гласит, что "завершивший соревнования участник, первоначально занявший место ниже, чем дисквалифицированный участник, поднимется выше". Сборные России и Канады после пересмотра результатов разделяет один балл. При условии повышения в таблице канадка Мадлен Скизас, выступавшая в женском одиночном катании, получила по итогам обеих программ два дополнительных балла, которых бы хватило ее национальной команде для завоевания бронзы.

Ранее о намерении оспорить решение ISU в CAS объявил Олимпийский комитет России. Юристы российской стороны приступили к подготовке документов для обращения в суд.